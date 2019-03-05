Андрей Аршавин: "Барселона" уже в финале

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о результатах встречи каталонской «Барселоны» с английским «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов, передает «Матч ТВ».По его словам, финалист турнира очевиден уже на данном этапе.«Барселона» — уже в финале. Шанс у «Ливерпуля» может появиться только в случае отсутствия Лионеля Месси на матче. Это была ничейная игра, завершившаяся победой 3:0. «Ливерпуль» старался прессинговать и сдерживать, но «Барселона» не уступила», — сказал Аршавин в эфире телеканала.Ответная матч полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22.00 по московскому времени.