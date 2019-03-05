Иван Ракитич: мы будем сражаться, чтобы закончить начатое на "Энфилде"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич поделился эмоциями после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем"."Великая победа в Лиге чемпионов. Спасибо болельщикам за поддержку! Мы будем сражаться, чтобы закончить начатое на "Энфилде", - скахал хорват.