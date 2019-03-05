Вирджил ван Дейк: Месси выиграл битву - не войну

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал свое противостояние с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси в матче полуфинала Лиги чемпионов.По словам футболиста, он разочарован, что позволил аргентинцу забить два мяча во время их последней встречи."Когда сталкиваешься с Месси и он демонстрирует свою лучшую форму, с ним нельзя ничего поделать. Я рад, что не выступаю в Испании, что мне не нужно сталкиваться с ним каждый сезон. Он забил два мяча, я разочарован из-за этого. Но он выиграл только битву, не войну", — цитирует ван Дейка Goal.