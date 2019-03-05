Экс-хавбек "Аякса": игра с "Тоттенхэмом" - это полное разочарование

Экс-хавбек амстердамского "Аякса" Рональд де Бур рассказал, что думает по поводу победы команды над "Тоттенхэмом".По мнению де Бура, игра англичан была очень плохой. Матч стал для полузащитника нидерландского клуба разочарованием."Тоттенхэм" — третий в Премьер-лиге, не так ли? Вот только "Аякс" заставил "шпоры" выглядеть обычной командой. На следующей неделе они должны сделать все это снова, а "Тоттенхэм" вряд ли будет еще хуже", — цитирует слова голландца Voetball Primeur.