Болельщики "Ливерпуля" требуют дисквалифицировать Месси (видео)

Болельщики «Ливерпуля» создали петицию с требованием дисквалифицировать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.Фанаты считают, что 31-летний аргентинец должен получить наказание за удар по голове Фабиньо в эпизоде, который привел к голу в ворота английской команды.[media=https://mobile.twitter.com/xisco_manjon/status/1123694340096897026]Напомним, «Барселона» победила со счётом 3:0.