Лео Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.31-летний аргентинец оформил дубль в победном матче с "Ливерпулем" (3:0).Также на награду претендовали форвард каталонского клуба Луис Суарес, и полузащитники "Аякса" Френки де Йонг и Донни ван де Бек.