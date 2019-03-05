Суарес и Коутиньо сфотографировались на фоне эмблемы "Ливерпуля" (фото)

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес и полузащитник Филиппе Коутиньо примут участие в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Ранее оба игрока выступали за мерсисайдский клуб.Перед тренировкой на поле "Энфилда" футболисты сфотографировались на фоне логотипа бывшего клуба.