Уго Льорис: игроки "Аякса" могут в будущем вырасти в фантастических футболистов

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис поделился ожиданиями от ответного матча с "Аяксом" в 1/2 финала Лиги чемпионов."Думаю, все мои партнеры очень рады вместе со мной участвовать в полуфинале. Мы крайне мотивированы на матч против "Аякса". Клубу, футболистам и болельщикам выпала огромная возможность. Лига чемпионов - самый сложный турнир. Он непредсказуем, и уровень конкуренции в нем крайне высок. "Аякс" доказал в матчах против "Реала", "Баварии" и "Ювентуса", что очень силен. Его игроки могут в будущем вырасти в фантастических футболистов. Со сборной Франции я дважды встречался с голландцами, и их уровень был очевиден. У этого голландского поколения огромный потенциал, то что я не удивлен видеть "Аякс" на этом уровне", - цитирует француза официальный сайт УЕФА.