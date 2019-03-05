Маурисио Почеттино: если Вертонген будет в форме, то мы дадим ему сыграть

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино перед матчем с "Аяксом" в 1/2 финала Лиги чемпионов завил, что защитник Ян Вертонген, который получил травму в первом матче, готов к возвращению на поле, если будет в форме."Ян Вертонген заработал лишь рассечение носа. Многие футболисты продолжали играть в таких обстоятельствах. Если завтра он будет в форме, а мы в это верим, то дадим ему возможность сыграть. Не думаю, что ему нужна маска. Все было не так серьезно", - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.