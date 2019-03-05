Энди Робертсон: боже, что у нас за команда!

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон прокомментировал победу над "Барселоной" (4:0) и выходом команды в финал Лиги чемпионов."Мы сыграем в финале, и это главное. Моя травма меня сейчас не волнует. Я много раз повторял в этом сезоне, но, боже, что у нас за команда! Полагаю, многие нас списали со счетов, но в раздевалке все верили, что в случае хорошего старта у нас будет шанс.Ориги обеспечил нам хорошее начало, остальное - уже история. Алиссон сделал несколько невероятных сейвов - надо отдать должное всем парням", - цитирует Робертсона пресс-служба УЕФА.