Это слишком даже для Голливуда. «Ливерпуль» продолжил эру великих камбэков

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|...
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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Вчера, 22:23
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Маурисио Почеттино: никто не ожидал, что "Тоттенхэм" дойдет до полуфинала Лиги чемпионов (1)
Вчера, 22:04
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"Локомотив" и "Динамо" интересуются Паршивлюком
Вчера, 21:45
Михаил Грушевский: уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ
Михаил Грушевский: уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ
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"Манчестер Сити" повторил рекорд 129-летней давности
Вчера, 20:55
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"Ливерпуль" объявил состав на матч с "Барселоной" (1)
Вчера, 20:25
Тимофеев и Джано не сыграют со "Спартаком" (12)
Тимофеев и Джано не сыграют со "Спартаком" (12)
Вчера, 20:22
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Бакайоко рассказал о скандале с Дженнаро Гаттузо
Вчера, 20:10
Диего Годин решил покинуть "Атлетико"
Диего Годин решил покинуть "Атлетико"
Вчера, 19:56
Андре Онана: люди не привыкли к темнокожим вратарям (3)
Андре Онана: люди не привыкли к темнокожим вратарям (3)
Вчера, 19:29
Роман Еременко - лучший игрок "Ростова" в апреле
Роман Еременко - лучший игрок "Ростова" в апреле
Вчера, 19:17
СМИ: Юрий Жирков может перейти в "Тамбов" (13)
СМИ: Юрий Жирков может перейти в "Тамбов" (13)
Вчера, 19:10
Илкай Гюндоган: "Ливерпуль" победит "Барселону" со счетом 4:0 (9)
Илкай Гюндоган: "Ливерпуль" победит "Барселону" со счетом 4:0 (9)
Вчера, 18:51
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Это слишком даже для Голливуда. «Ливерпуль» продолжил эру великих камбэков
Последние розыгрыши Лиги чемпионов дарят такие развязки, что это уж слишком походило бы на заранее написанный мировой закулисой сценарий, если бы такое можно было придумать специально. Похоже, в финале будущему победителю стоит для начала пустить трёшку, а потом героически отыграться – иначе никак.
Чудеса случаются. Но не с таким составом (написано до матча)
Следующие три абзаца были написаны до начала игры. Вся безнадёга положения «Ливерпуля», без представления которой героизм достижения на фоне других камбэков можно недооценить.
Невероятные камбэки в Лиге чемпионов стали чуть ли не обыденным событием, которого можно ожидать заранее, но ответная полуфинальная встреча на «Энфилде» была явно не из того разряда. Мало того, что «Барселона» про расслабленность после домашнего разгрома всё поняла ещё год назад в Риме, и своего просто так отдать уже не могла. Ещё и некому было отнимать.
«Ливерпуль» вышел на матч без Фирмино и Салаха, которых не оказалось даже в запасе. Шердан Шакири, конечно, способен забить сборной Сербии и помахать албанскими крылышками, а Дивок Ориги – принести победу над «Ньюкаслом» или «Эвертоном», но для ухода с 0:3 от «Барселоны» эти парни смотрелись менее подходящими кандидатурами, чем тот же Эдин Джеко.
У «Барселоны» в концовке сезона вообще никаких проблем. Все здоровы и могут вообще не играть в Примере, чемпионство уже давно оформлено. Потому Вальверде не изменил стартовый состав, хотя замена Коутиньо на Семеду очень помогла команде в плане надёжности в первом матче. Но акцентировать внимание на ней с первых минут прагматичный наставник исторически романтичной «Барсы» не стал. Гостевой гол делал миссию «Ливерпуля» невозможной даже при живых-здоровых Фирмино и Салахе.
Все с Матча
Даже если вас уволили, плеснув рюмкой водки в лицо, через несколько лет вы можете оказаться на вершине профессии. Как всеми забытый Олег Пирожков, который сегодня неожиданно ворвался в трансляцию полуфинального матча Лиги чемпионов. Но он не требовал пустить его в эфир, угрожая убить заложников. Это прокашлявший весь первый тайм Черданцев с Геничем снова поехали в Англию и работали с качеством связи времён Великой Отечественной. Уже второй раз за эту весну. Почему-то 10 лет назад НТВ-Плюс тоже отправлял комментаторов в командировке, справлялся, но «Матчу» лучше экономить деньги на командировки, не позориться. Они ещё не знали, какую игру испортят.
Завязка интриги
Но «Ливерпулю» ничего не оставалось, кроме как с максимальным остервенением постараться выполнить установку Клоппа – накинуться на соперника высоким прессингом, а при владении сразу доставлять мяч вперёд. Получилось: «Барса» не очень уверенно выходила в атаку, а решающую сумятицу в её оборону внёс длинный заброс в направлении Мане. Подключение Хендерсона вперёд тоже стало неожиданностью.
Дух римского позора
Не сказать, что именно Алиссон затащил «Рому» в прошлогодний полуфинал, но к сегодняшней игре он подходил с уникальным опытом успешной игры против «Барсы» в безнадёжной ситуации. С трибуны в майке «Никогда не сдавайся» за матчем наблюдал Мохамед Салах, но по идее с таким месседжем на поле должен был выйти голкипер.
И если бы не Алиссон, нового позорного вылета «Барселоны» снова бы не случилось. Минимум четырежды бразилец по-настоящему спас великий сезон своей команды, который вроде бы закончился вчера с голом Компани. Но после 3:0 в той домашней игре не «Барселоне» жаловаться на реализацию, хотя и тогда Дембеле должен был делать 4:0, и сегодня в первом тайме гости должны были сравнивать.
Но не надо было, находясь в пяти метрах от ворот, откатывать мяч Месси, а ему – перекладывать под левую, будто правая у него от меня, а не от Бога. Для всего остального у «Ливерпуля» был Алиссон. В прошлогоднем финале мерсисайдцев убил вратарь, значит в предстоящем вытащит?
Всё, что «Ливерпуль» не убивает…
Такие потери должны были убить «Ливерпуль», но каким-то образом сделали его сильнее. К Салаху и Фирмино в конце первого тайма добавился Робертсон – человек, который всегда способен отдать голевую передачу и своим подключением увести соперника от Мане. Однако «Ливерпуль» потерял его перед необходимостью забивать два. Каким-то образом это нужно было сделать с возрастным правшой полузащитником Милнером слева.
Но вынужденно вылетевший на замену Вейналдум вдруг стал королём штрафной. И если удар сходу ногой ещё можно понять, то доминирование 175-сантиметрового голландца в воздухе рядом с Жераром Пике – это что-то столь же удивительное, сколь сам факт прохода «Ливерпуля» дальше.
Тренд на Александра и Арнольда
0:3 требовали от «Ливерпуля» максимальной мобилизации всех ресурсов, но по итогу хватило одного человека из супертрио и одного из двух крутых латералей. Ладно второй гол – Тренту повезло с ошибкой Ракитича, с рикошетом, да и прострел был прозаичный. Но четвёртый – это нечто уникальное и гениальное. Все мочат расслабившихся защитников «Барселоны», а мне не хочется. Сам грешен, на мгновение машинально отвернулся, как всегда бывает в паузе перед угловым. Вот мы с каталонцами кое-что упустили. Владимир Маслаченко говорил про маленькие футбольные хитрости, но эта – величайшая.
Вопреки всему
«Ливерпуль» проводит блестящий сезон, Клопп создал невероятную команду, но победил всё равно вопреки. Все соперники пытаются что-то придумать под Месси, а «Ливерпуль» в первом матче, да и сегодня, просто верил в свою игру, защитников и Алиссона. Боги «Энфилда» теряют трёх важнейших игроков старта, да ещё и Кейта, но на замену вылетает Вейналдум и делает дубль, просидевший весь сезон в запасе Ориги приносит победу над «Ньюкаслом» и здесь отгружает двушку, проваливавший игру Шакири выполняет важнейшую голевую передачу.
А всё потому, что у Клоппа действительно команда-звезда и потрясающая система, благодаря которой отданный «Ромой» Салах может до поры до времени претендовать на Золотой мяч, а Ориги – решать в полуфинале Лиги чемпионов. Моуринью на неделе вякнул было про то, что Клопп до сих пор ничего не выиграл с «Ливерпулем», но ему всё равно доверяют. Но такая игра покруче всех Лиг Европы и кубков лиги Жозе вместе взятых и помноженных на сумму его неустоек.
Так всё-таки, кто лучший?
В прошлую среду состоялся срочный всемирный съезд секты, считающей, что «Золотой мяч» каждый год необходимо вручать только одному человеку. Месси действительно отыграл великий первый матч, а сезон проводит даже не на галактическом, а на вселенском уровне, никто рядом не стоит. Но второй год подряд происходит то же самое: команда плывёт в ситуации, когда ничего к этому не располагает, а Месси не может ни заставить её встрепенуться, ни просто сделать необходимый гостевой гол. Сегодня Лео создал моменты Суаресу и Альбе, но свой не использовал, пробил штрафной в кульминационный момент как на ЧМ-2014 и в конечном итоге растворился в ливерпульской буре.
Нет, конечно, винить Месси в вылете не стоит – тут речь только о том, такой ли уж лучший Лео, если снова допустил подобное позорище. Имена у него, конечно, другие. Например, Коутиньо, которого снова стёрли бывшие партнёры. Или тот же Дембеле, стоящий сотню миллионов, но не в состоянии пробить мимо рук вратаря с 10 метров.
Ну а Вальверде, конечно, вляпался в историю окончательно и бесповоротно. Многие на неделе сетовали, что такие тренеры, как Клопп, остаются без трофеев, а такие, как Вальверде, попадают в «Барселону» и пачками их собирают. Прагматичность Эрнесто – это даже хорошо, по идее это должно вести к титулам даже в ущерб красоте игры. Но она второй год подряд перешла в растерянность и трусость. Да ещё и была сегодня дико несвоевременной. Если в Барселоне он заменил Коутиньо на Семеду, когда гол назревал, то сегодня уже после трёх пропущенных.
В ожидании грандиозного финала
Хотя в этот вечер правильнее больше говорить о «Ливерпуле». При всей любви к «Аяксу», не может такой сезон для банды Клоппа закончиться без трофея. «Сити» можно обвинить в трусости в первом матче с «Тоттенхэмом», «Барселону» мы видели сегодня, а «Ливерпуль» просто не в чем уличить. Команда верит в себя, радует зрителя, не отступает от принципов. Великая история, великие болельщики – в этом сезоне есть только такая же команда, которая тоже вызывает исключительно восхищение. Пусть они и выяснят, кто же главный чемпион наших сердец.
"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон (Вейналдум, 46), Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Шакири (Старридж, 90), Мане, Ориги (Гомес, 85).
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Видаль (Артур, 74), Бускетс, Ракитич (Малком, 80), Суарес, Месси, Коутиньо (Семеду, 60).
Предупреждения: Фабиньо, 11, Бускетс, 45+1, Ракитич, 53, Матип, 66, Семеду, 76.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Чудеса случаются. Но не с таким составом (написано до матча)
Следующие три абзаца были написаны до начала игры. Вся безнадёга положения «Ливерпуля», без представления которой героизм достижения на фоне других камбэков можно недооценить.
Невероятные камбэки в Лиге чемпионов стали чуть ли не обыденным событием, которого можно ожидать заранее, но ответная полуфинальная встреча на «Энфилде» была явно не из того разряда. Мало того, что «Барселона» про расслабленность после домашнего разгрома всё поняла ещё год назад в Риме, и своего просто так отдать уже не могла. Ещё и некому было отнимать.
«Ливерпуль» вышел на матч без Фирмино и Салаха, которых не оказалось даже в запасе. Шердан Шакири, конечно, способен забить сборной Сербии и помахать албанскими крылышками, а Дивок Ориги – принести победу над «Ньюкаслом» или «Эвертоном», но для ухода с 0:3 от «Барселоны» эти парни смотрелись менее подходящими кандидатурами, чем тот же Эдин Джеко.
У «Барселоны» в концовке сезона вообще никаких проблем. Все здоровы и могут вообще не играть в Примере, чемпионство уже давно оформлено. Потому Вальверде не изменил стартовый состав, хотя замена Коутиньо на Семеду очень помогла команде в плане надёжности в первом матче. Но акцентировать внимание на ней с первых минут прагматичный наставник исторически романтичной «Барсы» не стал. Гостевой гол делал миссию «Ливерпуля» невозможной даже при живых-здоровых Фирмино и Салахе.
Все с Матча
Даже если вас уволили, плеснув рюмкой водки в лицо, через несколько лет вы можете оказаться на вершине профессии. Как всеми забытый Олег Пирожков, который сегодня неожиданно ворвался в трансляцию полуфинального матча Лиги чемпионов. Но он не требовал пустить его в эфир, угрожая убить заложников. Это прокашлявший весь первый тайм Черданцев с Геничем снова поехали в Англию и работали с качеством связи времён Великой Отечественной. Уже второй раз за эту весну. Почему-то 10 лет назад НТВ-Плюс тоже отправлял комментаторов в командировке, справлялся, но «Матчу» лучше экономить деньги на командировки, не позориться. Они ещё не знали, какую игру испортят.
Завязка интриги
Но «Ливерпулю» ничего не оставалось, кроме как с максимальным остервенением постараться выполнить установку Клоппа – накинуться на соперника высоким прессингом, а при владении сразу доставлять мяч вперёд. Получилось: «Барса» не очень уверенно выходила в атаку, а решающую сумятицу в её оборону внёс длинный заброс в направлении Мане. Подключение Хендерсона вперёд тоже стало неожиданностью.
Дух римского позора
Не сказать, что именно Алиссон затащил «Рому» в прошлогодний полуфинал, но к сегодняшней игре он подходил с уникальным опытом успешной игры против «Барсы» в безнадёжной ситуации. С трибуны в майке «Никогда не сдавайся» за матчем наблюдал Мохамед Салах, но по идее с таким месседжем на поле должен был выйти голкипер.
Salah believed...#UCL pic.twitter.com/PLKNHJRZWS— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2019
И если бы не Алиссон, нового позорного вылета «Барселоны» снова бы не случилось. Минимум четырежды бразилец по-настоящему спас великий сезон своей команды, который вроде бы закончился вчера с голом Компани. Но после 3:0 в той домашней игре не «Барселоне» жаловаться на реализацию, хотя и тогда Дембеле должен был делать 4:0, и сегодня в первом тайме гости должны были сравнивать.
Но не надо было, находясь в пяти метрах от ворот, откатывать мяч Месси, а ему – перекладывать под левую, будто правая у него от меня, а не от Бога. Для всего остального у «Ливерпуля» был Алиссон. В прошлогоднем финале мерсисайдцев убил вратарь, значит в предстоящем вытащит?
Всё, что «Ливерпуль» не убивает…
Такие потери должны были убить «Ливерпуль», но каким-то образом сделали его сильнее. К Салаху и Фирмино в конце первого тайма добавился Робертсон – человек, который всегда способен отдать голевую передачу и своим подключением увести соперника от Мане. Однако «Ливерпуль» потерял его перед необходимостью забивать два. Каким-то образом это нужно было сделать с возрастным правшой полузащитником Милнером слева.
Но вынужденно вылетевший на замену Вейналдум вдруг стал королём штрафной. И если удар сходу ногой ещё можно понять, то доминирование 175-сантиметрового голландца в воздухе рядом с Жераром Пике – это что-то столь же удивительное, сколь сам факт прохода «Ливерпуля» дальше.
Хейтеры скажут, что это фотошоп!— SPORT24.ru (@sport24_ru) May 7, 2019
? 2005 — Камбэк: 54', 56'
? 2019 — Камбэк: 54', 56' pic.twitter.com/2NTiPAoO8k
Тренд на Александра и Арнольда
0:3 требовали от «Ливерпуля» максимальной мобилизации всех ресурсов, но по итогу хватило одного человека из супертрио и одного из двух крутых латералей. Ладно второй гол – Тренту повезло с ошибкой Ракитича, с рикошетом, да и прострел был прозаичный. Но четвёртый – это нечто уникальное и гениальное. Все мочат расслабившихся защитников «Барселоны», а мне не хочется. Сам грешен, на мгновение машинально отвернулся, как всегда бывает в паузе перед угловым. Вот мы с каталонцами кое-что упустили. Владимир Маслаченко говорил про маленькие футбольные хитрости, но эта – величайшая.
Смертельное трио "Ливерпуля". Ожидание: Мане - Фирмино - Салах. Реальность: Трент - Александер - Арнольд— Aleksandr Simbirskiy (@simbirskiy_) May 7, 2019
Вопреки всему
«Ливерпуль» проводит блестящий сезон, Клопп создал невероятную команду, но победил всё равно вопреки. Все соперники пытаются что-то придумать под Месси, а «Ливерпуль» в первом матче, да и сегодня, просто верил в свою игру, защитников и Алиссона. Боги «Энфилда» теряют трёх важнейших игроков старта, да ещё и Кейта, но на замену вылетает Вейналдум и делает дубль, просидевший весь сезон в запасе Ориги приносит победу над «Ньюкаслом» и здесь отгружает двушку, проваливавший игру Шакири выполняет важнейшую голевую передачу.
А всё потому, что у Клоппа действительно команда-звезда и потрясающая система, благодаря которой отданный «Ромой» Салах может до поры до времени претендовать на Золотой мяч, а Ориги – решать в полуфинале Лиги чемпионов. Моуринью на неделе вякнул было про то, что Клопп до сих пор ничего не выиграл с «Ливерпулем», но ему всё равно доверяют. Но такая игра покруче всех Лиг Европы и кубков лиги Жозе вместе взятых и помноженных на сумму его неустоек.
Так всё-таки, кто лучший?
В прошлую среду состоялся срочный всемирный съезд секты, считающей, что «Золотой мяч» каждый год необходимо вручать только одному человеку. Месси действительно отыграл великий первый матч, а сезон проводит даже не на галактическом, а на вселенском уровне, никто рядом не стоит. Но второй год подряд происходит то же самое: команда плывёт в ситуации, когда ничего к этому не располагает, а Месси не может ни заставить её встрепенуться, ни просто сделать необходимый гостевой гол. Сегодня Лео создал моменты Суаресу и Альбе, но свой не использовал, пробил штрафной в кульминационный момент как на ЧМ-2014 и в конечном итоге растворился в ливерпульской буре.
Нет, конечно, винить Месси в вылете не стоит – тут речь только о том, такой ли уж лучший Лео, если снова допустил подобное позорище. Имена у него, конечно, другие. Например, Коутиньо, которого снова стёрли бывшие партнёры. Или тот же Дембеле, стоящий сотню миллионов, но не в состоянии пробить мимо рук вратаря с 10 метров.
Ну а Вальверде, конечно, вляпался в историю окончательно и бесповоротно. Многие на неделе сетовали, что такие тренеры, как Клопп, остаются без трофеев, а такие, как Вальверде, попадают в «Барселону» и пачками их собирают. Прагматичность Эрнесто – это даже хорошо, по идее это должно вести к титулам даже в ущерб красоте игры. Но она второй год подряд перешла в растерянность и трусость. Да ещё и была сегодня дико несвоевременной. Если в Барселоне он заменил Коутиньо на Семеду, когда гол назревал, то сегодня уже после трёх пропущенных.
В ожидании грандиозного финала
Хотя в этот вечер правильнее больше говорить о «Ливерпуле». При всей любви к «Аяксу», не может такой сезон для банды Клоппа закончиться без трофея. «Сити» можно обвинить в трусости в первом матче с «Тоттенхэмом», «Барселону» мы видели сегодня, а «Ливерпуль» просто не в чем уличить. Команда верит в себя, радует зрителя, не отступает от принципов. Великая история, великие болельщики – в этом сезоне есть только такая же команда, которая тоже вызывает исключительно восхищение. Пусть они и выяснят, кто же главный чемпион наших сердец.
Question. How do you get a video tattooed on you? #YNWA pic.twitter.com/u5v6Rk7ZKg— Joey Burns (@JoeyBurns87) May 7, 2019
Лига чемпионов
1/2 финала
Матч 1 - 0:3
"Ливерпуль" – "Барселона" 4:0
Голы: Ориги, 7, 79, Вейналдум, 54, 56.
1/2 финала
Матч 1 - 0:3
"Ливерпуль" – "Барселона" 4:0
Голы: Ориги, 7, 79, Вейналдум, 54, 56.
"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон (Вейналдум, 46), Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Шакири (Старридж, 90), Мане, Ориги (Гомес, 85).
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Видаль (Артур, 74), Бускетс, Ракитич (Малком, 80), Суарес, Месси, Коутиньо (Семеду, 60).
Предупреждения: Фабиньо, 11, Бускетс, 45+1, Ракитич, 53, Матип, 66, Семеду, 76.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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