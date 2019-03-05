Джордан Хендерсон: не так много было тех, кто верил в нас

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал победу команды в ответном матче с "Барселоной" (4:0)."Невероятно, ведь не так много было тех, кто верил в нас. Но мы знали, что все возможно. Игроки "Ливерпуля" знали, что могут сделать что-то особенное на "Энфилде". Это особенная ночь для команды и болельщиков.Перед нами стояла задача забить быстрый гол, что и было сделано. Потом соперник занервничал", - цитирует Хендерсона ВВС.