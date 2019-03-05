Юрген Клопп: "Ливерпуль" должен был быть дерзким и непредсказуемым. Это ошеломляющая победа

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Барселоной" (4:0) после поражения в Испании (0:3) и выход в финал Лиги чемпионов."Это был большой матч. Ошеломляющая победа. Мы играли против, пожалуй, лучшей команды в мире. Побеждать трудно. Но победить и не пропустить… Это невероятно.Джеймс Милнер плакал после игры. Это лучший этап в футбольной карьере. В мире есть более важные вещи, но то, что мы создали эту эмоциональную атмосферу, является чем-то особенным.Мы должны были серьезно подойти к матчу, но быть дерзкими. "Барселона" хорошо оборонялась, но была предсказуема. Нам же нужно было быть непредсказуемыми. Угловой? Никто не понял, что произошло", - сказал Клопп в эфире BT Sport.