Жозе Моуринью: это победа Клоппа. Он не похож на других тренеров, которые постоянно ноют

Португальский тренер Жозе Моуринью, последним местом работы которого был "Манчестер Юнайтед", назвал победу "Ливерпуля" над "Барселоной" (4:0) в полуфинале Лиги чемпионов победой Юргена Клоппа."Это победа Клоппа. Он не похож на других тренеров из других чемпионатов, которые плачут из-за потери игроков, ноют, потому что играют слишком много матчей. Это вопрос менталитета", - цитирует Моуринью Mundo Deportivo.