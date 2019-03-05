Жозе Моуринью раскритиковал игроков "Барселоны" за четвертый гол от "Ливерпуля"

Португальский тренер Жозе Моуринью, последним местом работы которого был "Манчестер Юнайтед", прокомментировал четвертый гол, пропущенный "Барселоной" от "Ливерпуля" в ответном полуфинале Лиги чемпионов.Встреча состоялась 7 мая в Ливерпуле на стадионе "Энфилд Роуд" и завершилась разгромной победой команды Юргена Клоппа со счетом 4:0, что позволило красным выйти в финал.Решающий гол был забит на 79-й минуте. Трент Александер-Арнолд исполнил гениальный угловой: сделав вид, что оставляет мяч для подачи Шердана Шакири, он резко вернулся к флажку и прострелил на Дивока Ориги. Футболисты "Барселоны" не ожидали такого, нападающего никто не держал, и он отправил мяч в ворота.