"Ливерпуль" при Клоппе выходит в финал в каждом сезоне еврокубков

"Ливерпуль" обыграл "Барселону" по сумме двух матчей (4:3) и вышел в финал Лиги чемпионов 2018/19.Мерсисайдский клуб пробился в свой третий еврокубковый финал под руководством Юргена Клоппа. При 51-летнем немце "Ливерпуль" не проиграл ни одной двухматчевой еврокубковой серии.В первый сезон Клоппа "красные" дошли до финала Лиги Европы и уступили "Севилье" (1:3), в следующем сезоне – не играли в еврокубках, в сезоне-17/18 уступили в финале Лиги чемпионов "Реалу" (1:3).