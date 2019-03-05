Илья Геркус: эмоции от наших команд как от "Ливерпуля"? "Зенит" выигрывал Кубок УЕФА

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Илья Геркус: эмоции от наших команд как от "Ливерпуля"? "Зенит" выигрывал Кубок УЕФА

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус признался, что от победы "Зенита" в финале Кубке УЕФА в сезоне-2007/08 получил такие же эмоции, как от победы "Ливерпуля" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).

"Получим ли мы когда-нибудь такие эмоции от наших команд, как от этой победы "Ливерпуля"? Зависит от того, как к этому относиться, – они ведь и так их доставляют. Да, европейские соревнования дают другие эмоции, но "Зенит" ведь выигрывал Кубок УЕФА. Так что будем ждать и верить! Надо верить и работать. Сегодня все поняли, что футбол непредсказуем. Кто мог до матча сказать, что случится такое?", - цитирует Геркуса "Чемпионат.сом".
Теги: Геркус Ливерпуль Зенит Барселона
Сегодня, 10:33
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5
(4)
#5  Sewer 79  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:47)
  • 0
  •  (0)
online

Такие же эмоции были, когда Кони Спортинг выносили.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007 [жалоба]
#4  Neighbor   (Сегодня, 11:21)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Подъ*бнул так подъ*бнул joy


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#3  Apant1   (Сегодня, 11:06)
  • +2
  •  (2)

Не ну геркус, мы всё же, какие никакие люди, кое что понимаем, будь серьёзней
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 10:55)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
сравнил жопу с пальцем
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  Fint  Москва (Сегодня, 10:52)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
smile laughing smiley
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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