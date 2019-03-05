Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|...
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать
Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал победу "Ливерпуля" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0), которая позволила английскому клубу выйти в финал турнира.
"После таких матчей даже неудобно тренировать самому. Футбол был фантастический. Такие матчи украшают игру, их приятно смотреть как специалисту, да и как болельщику. Не сказал бы, что "Барселона" сыграла провальный матч. Я понимал, что они хотели, как хотели сыграть. Они ловили баланс в обороне, а при атаке Коутиньо поднимался выше, а Видаль "падал" в центр. Вальверде свой план на игру не провалил. Но то, что сделал "Ливерпуль", было очень вдохновенно. Атмосфера сыграла большую роль, они подавили соперника своим постоянным давлением. "Ливерпуль"продавил опорную зону. Когда вышел Вейналдум, он начал своей беговой работой закрывать сразу две позиции. Он из центра подключался в атаку. Было видно, что он действительно был зол. И это сыграло свою роль. После таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать", - цитирует Адиева "Чемпионат".
"После таких матчей даже неудобно тренировать самому. Футбол был фантастический. Такие матчи украшают игру, их приятно смотреть как специалисту, да и как болельщику. Не сказал бы, что "Барселона" сыграла провальный матч. Я понимал, что они хотели, как хотели сыграть. Они ловили баланс в обороне, а при атаке Коутиньо поднимался выше, а Видаль "падал" в центр. Вальверде свой план на игру не провалил. Но то, что сделал "Ливерпуль", было очень вдохновенно. Атмосфера сыграла большую роль, они подавили соперника своим постоянным давлением. "Ливерпуль"продавил опорную зону. Когда вышел Вейналдум, он начал своей беговой работой закрывать сразу две позиции. Он из центра подключался в атаку. Было видно, что он действительно был зол. И это сыграло свою роль. После таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать", - цитирует Адиева "Чемпионат".
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