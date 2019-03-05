Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал победу "Ливерпуля" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0), которая позволила английскому клубу выйти в финал турнира.

"После таких матчей даже неудобно тренировать самому. Футбол был фантастический. Такие матчи украшают игру, их приятно смотреть как специалисту, да и как болельщику. Не сказал бы, что "Барселона" сыграла провальный матч. Я понимал, что они хотели, как хотели сыграть. Они ловили баланс в обороне, а при атаке Коутиньо поднимался выше, а Видаль "падал" в центр. Вальверде свой план на игру не провалил. Но то, что сделал "Ливерпуль", было очень вдохновенно. Атмосфера сыграла большую роль, они подавили соперника своим постоянным давлением. "Ливерпуль"продавил опорную зону. Когда вышел Вейналдум, он начал своей беговой работой закрывать сразу две позиции. Он из центра подключался в атаку. Было видно, что он действительно был зол. И это сыграло свою роль. После таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать", - цитирует Адиева "Чемпионат".
Теги: Адиев Анжи Ливерпуль Барселона
Сегодня, 10:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  diego milito 22   (Сегодня, 10:47)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вальверде свой план на игру не провалил.

Но он перед этой игрой дал недельный отдых своим ведущим футболистам, и это отрицательно сказалась на их функциональной готовности. Они сбились с игрового ритма и "провалили" матч. Продолжали отдыхать и на поле.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Neighbor   (Сегодня, 10:46)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да не выходи. Газпром о вас позаботится


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама