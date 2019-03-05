Лионель Месси в аэропорту Ливерпуля вступил в перепалку с болельщиками "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повздорил с болельщиками команды в аэропорту "Ливерпуля".Аргентинца задержали на стадионе после полуфинала Лиги чемпионов для сдачи допинг-теста. В аэропорт он приехал отдельно от остальной команды и подвергся нападкам фанатов из-за поражения 0:4, сообщает Mundo Deportivo.