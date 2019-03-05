Хабиб Нурмагомедов - о победе "Ливерпуля": если у вас нет духа, тогда они идут к вам

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу "Ливерпуля" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0)."Если у вас нет духа, тогда они идут к вам", – написал Нурмагомедов в сторис своего "инстаграма", прикрепив видео празднующих победу Юргена Клоппа и Мохамеда Салаха.