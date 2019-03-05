Джермэйн Дженас: происходит что-то странное. Почеттино в слезах

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джермэйн Дженас после победы бывшей команды над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что во втором тайме "шпоры" сделали все для победы."Аякс" играл очень хорошо, но во втором тайме "Тоттенхэм" отдал все. На поле вышла совершенно другая команда. Великолепная ночь для клуба. Мы уже говорили, что происходит что-то странное. Почеттино в слезах", - цитирует Дженаса BBC.