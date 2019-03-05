Маурисио Почеттино заплакал во время интервью после выхода в финал Лиги чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино заплакал во время интервью после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.Во время интервью Почеттино вспомнил свою семью и отметил, что посвящает эту победу в том числе ей. В этот момент аргентинец не сдержался и заплакал.