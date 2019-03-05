Де Лигт: думали, что уже в финале, но игра продолжалась слишком долго

Защитник и капитан "Аякса" Маттейс де Лигт подвел итоги ответного матча в 1/2 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (2:3). Последний гол амстердамцы пропустили на 96-й минуте игры."Судья сказал, что осталась одна минута, и мы знали, что нам нужно сражаться. Мы думали, что уже вышли в финал, но нет. Игра продолжалась слишком долго, на пять секунд дольше.Почувствовали, словно земля ушла из-под наших ног. Мы были так близки, так близки… В раздевалке была буквально мертвая тишина. Но как бы больно нам ни было, это было фантастическое приключение. И мы все еще можем стать чемпионами Голландии.Так здорово ощущать поддержку фанатов. Если мы выиграем чемпионат, то смягчим этот удар. Мы одной ногой были в финале Лиги чемпионов, оставались секунды", — цитирует де Лигта официальный сайт УЕФА.