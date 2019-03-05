Гари Линекер: Нет. Ничего. Подобного. Футболу

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился эмоциями после завершения ответной встречи полуфинальной стадии Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Тоттенхэмом".В этой встрече английский проигрывал 0:2, но сумел победить 3:2 и выйти в финал турнира, забив решающий гол на 96-й минуте встречи."Нет. Ничего. Подобного. Футболу", — написал Линекер в твиттере.