Гари Линекер: Нет. Ничего. Подобного. Футболу

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|...
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ Эйдховен
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ Алкмаар
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|...
|18
|НАК Бреда
|32
|22
Лента новостей:
03:18
Борис Игнатьев: Кокорин и Мамаев после вынесения такого приговора могут озлобиться, и вера в справедливость пропадет напрочь (16)
Борис Игнатьев: Кокорин и Мамаев после вынесения такого приговора могут озлобиться, и вера в справедливость пропадет напрочь (16)
00:19
Павел Колобков: уверен, Кокорин и Мамаев сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт
Павел Колобков: уверен, Кокорин и Мамаев сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт
00:16
Геннадий Орлов: "Зенит" всегда будет поддерживать Кокорина. Это и есть его мотивация вернуться в футбол (3)
Геннадий Орлов: "Зенит" всегда будет поддерживать Кокорина. Это и есть его мотивация вернуться в футбол (3)
00:12
Николай Валуев: Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось (16)
Николай Валуев: Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось (16)
00:01
"Ливерпуль", жди! "Тоттенхэм" забил "Аяксу" три мяча за тайм и вышел в финал Лиги чемпионов! (38)
"Ливерпуль", жди! "Тоттенхэм" забил "Аяксу" три мяча за тайм и вышел в финал Лиги чемпионов! (38)
Вчера, 23:52
Дмитрий Селюк: жаль Кокорина и Мамаева. Их адвокаты больше пиарили себя, чем защищали ребят (5)
Дмитрий Селюк: жаль Кокорина и Мамаева. Их адвокаты больше пиарили себя, чем защищали ребят (5)
Вчера, 23:46
Ринат Билялетдинов: Кокорин и Мамаев с 2020 года начнут новую жизнь. От них многое зависит
Ринат Билялетдинов: Кокорин и Мамаев с 2020 года начнут новую жизнь. От них многое зависит
Вчера, 23:30
Мирча Луческу: это показательный процесс. Кокорина и Мамаева наказали за их имена, а не за их дела (4)
Мирча Луческу: это показательный процесс. Кокорина и Мамаева наказали за их имена, а не за их дела (4)
Вчера, 23:15
Адвокат Пака: приговором Кокорину и Мамаеву удовлетворены. Наказание не слишком строгое (4)
Адвокат Пака: приговором Кокорину и Мамаеву удовлетворены. Наказание не слишком строгое (4)
Вчера, 23:03
Сергей Силкин: приговор - есть приговор. Что заслужили Кокорин с Мамаевым, то и получили
Сергей Силкин: приговор - есть приговор. Что заслужили Кокорин с Мамаевым, то и получили
Вчера, 22:56
Андрей Кобелев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: если бы в СМИ поддержали, то такого бы не произошло
Андрей Кобелев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: если бы в СМИ поддержали, то такого бы не произошло
Вчера, 22:44
Игорь Лебедев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: а что нужно было? Погладить по головке и дать конфетку? (4)
Игорь Лебедев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: а что нужно было? Погладить по головке и дать конфетку? (4)
Вчера, 22:33
Василий Уткин: о приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить (11)
Василий Уткин: о приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить (11)
Вчера, 22:20
Мама Кокориных в слезах покинула здание суда. Ее сыновей приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии (3)
Мама Кокориных в слезах покинула здание суда. Ее сыновей приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии (3)
Вчера, 21:53
Александр Шлеменко: можно сделать все красиво и их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева (3)
Александр Шлеменко: можно сделать все красиво и их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева (3)
Вчера, 21:06
"Аякс" - "Тоттенхэм": Сон и Вентонген выйдут в старте гостей (1)
"Аякс" - "Тоттенхэм": Сон и Вентонген выйдут в старте гостей (1)
Вчера, 21:02
Адвокат Кокорина: насколько нам известно, Александр хочет вернуться в профессиональный футбол (3)
Адвокат Кокорина: насколько нам известно, Александр хочет вернуться в профессиональный футбол (3)
Вчера, 21:00
Роман Павлюченко: бессмысленно говорить что-то по Кокорину и Мамаеву. Эту тему нужно закрыть
Роман Павлюченко: бессмысленно говорить что-то по Кокорину и Мамаеву. Эту тему нужно закрыть
Вчера, 20:42
Александр Шлеменко: наказание Кокорина и Мамаева не самое строгое, но и не самое мягкое
Александр Шлеменко: наказание Кокорина и Мамаева не самое строгое, но и не самое мягкое
Вчера, 20:33
Юрий Васильков: уверен, в будущем году мы увидим Кокорина на поле, все зависит от его характера (2)
Юрий Васильков: уверен, в будущем году мы увидим Кокорина на поле, все зависит от его характера (2)
Вчера, 20:22
Андрей Воронин: приговор Кокорину и Мамаеву - перебор. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен (13)
Андрей Воронин: приговор Кокорину и Мамаеву - перебор. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен (13)
Вчера, 20:16
Вячеслав Дацик - о приговоре Кокорину и Мамаеву: ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было (5)
Вячеслав Дацик - о приговоре Кокорину и Мамаеву: ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было (5)
Вчера, 19:34
Вячеслав Барик: не должно было быть никакого реального срока для Кокорина и Мамаева (4)
Вячеслав Барик: не должно было быть никакого реального срока для Кокорина и Мамаева (4)
Вчера, 19:23
Глава профсоюза футболистов: "Краснодар" еще не может разорвать контракт с Мамаевым (6)
Глава профсоюза футболистов: "Краснодар" еще не может разорвать контракт с Мамаевым (6)
Вчера, 19:13
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Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре (2)
Вчера, 18:53
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили (5)
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили (5)
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Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку (29)
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Курбан Бердыев сравнил "Ливерпуль" с "Ростовом" и "Рубином" после разгрома "Барселоны" (4)
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"Балтика" получила иск на 25 млн рублей за долг по аренде стадиона, "Мордовия" – на 7 млн (1)
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Гари Линекер: Нет. Ничего. Подобного. Футболу
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился эмоциями после завершения ответной встречи полуфинальной стадии Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Тоттенхэмом".
В этой встрече английский проигрывал 0:2, но сумел победить 3:2 и выйти в финал турнира, забив решающий гол на 96-й минуте встречи.
"Нет. Ничего. Подобного. Футболу", — написал Линекер в твиттере.
В этой встрече английский проигрывал 0:2, но сумел победить 3:2 и выйти в финал турнира, забив решающий гол на 96-й минуте встречи.
"Нет. Ничего. Подобного. Футболу", — написал Линекер в твиттере.
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