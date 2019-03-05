Группа Imagine Dragons выступит на финале Лиги чемпионов

На финальном матче Лиги чемпионов-2019 выступит группа Imagine Dragons, сообщает официальный сайт УЕФА.Игра состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Метрополитано". В ней встретятся английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм"."Для нас большая честь сыграть на церемонии открытия финала Лиги чемпионов. В Мадриде будет выдающееся шоу", - сказал вокалист группы Дэн Рэйнолдс.