Мусульманские игроки "Аякса" ждали 24-й минуты в матче с "Тоттенхэмом", чтобы поесть

Mazraoui and Ziyech are apparently fasting for Ramadan and had to wait til the 24th minute of tonight’s game before refueling. Whatever they had, certainly did the trick for Ziyech #AJATOT pic.twitter.com/95Op5s7NUi — Matt Spiro (@mattspiro) May 8, 2019

Полузащитники "Аякса" Нуссайр Мазрауи и Хаким Зиеш во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" ждали 24-ю минуту игры, чтобы покушать прямо на поле.Марокканские футболисты голландской команды соблюдают Рамадан. Во время священного месяца Рамадан большинство мусульман воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката.