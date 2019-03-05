Мусульманские игроки "Аякса" ждали 24-й минуты в матче с "Тоттенхэмом", чтобы поесть

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Мусульманские игроки "Аякса" ждали 24-й минуты в матче с "Тоттенхэмом", чтобы поесть

Полузащитники "Аякса" Нуссайр Мазрауи и Хаким Зиеш во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" ждали 24-ю минуту игры, чтобы покушать прямо на поле.

Марокканские футболисты голландской команды соблюдают Рамадан. Во время священного месяца Рамадан большинство мусульман воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката.

Теги: Аякс Тоттенхэм Мазраум Зиеш
Сегодня, 14:32
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10
(1)
#10  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:02)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мусульмане - тупые безвольные зомбированные свиньи. Безголовые грязные животные.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#9  diego milito 22   (Сегодня, 15:17)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Чесайнаг
шаурму жрет


Свиное рёбрышко обгладывает
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#8  utekay  Россия (Сегодня, 15:08)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
истинные голландцы куле


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#7  Neighbor   (Сегодня, 15:05)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Фанатизм - зло. И надо понимать, что все религиозные запреты имеют под собой четкое практическое обоснование, типа весенних постов - весной жрать и так нечего. А потому, во всех религиях имеются исключения из этих норм. В исламе, как и в христианстве, насколько я помню, в дороге или на войне - все посты до пуговицы. Спорт - та же война.А эти маракасы - просто дебильные фанатики, а не верующие


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#6  Космос  Россия (Сегодня, 14:52)
  • +2
  •  (6)

Sergey Nasirov_2,
Вообще-то он правильно сказал. Если ты профессиональный футболист, ты, в первую очередь,должен делать свою работу качественно! А голодный игрок это пустое место на поле!
Регистрация: 13.07.2015 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:51)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Ислам - религия агрессивных дебилов.


--------------------
Будьте осторожны! Пользователь под ником Primus - педофил.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 14:44)
  • -8
  •  (10)
online

Fint,
Что за бред ты говоришь ? Это их выбор ,и каждый относится к своей религии по своему.пустт каждый делает то что ему хочется ,главное оставаться человеком .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#3  Космос  Россия (Сегодня, 14:42)
  • 0
  •  (2)

Тренер идиот что-ли? Людей ,не евших целый день, ставить на такой ответственный матч.
Регистрация: 13.07.2015 [жалоба]
#2  Fint  Москва (Сегодня, 14:37)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Реал»
Идиотизм, зачем тогда они вообще играют в футбол, такой энергетически затратный вид спорта, в компьютерные стрелялки бы подалсиь лучше...
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#1  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 14:35)
  • -1
  •  (3)

шаурму жрет
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
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