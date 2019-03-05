Показавшего Месси два пальца не будут арестовывать

Один из болельщиков "Ливерпуля" смог прорваться на поле после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между английской командой и "Барселоной".Когда фанат мерсисайдской команды выбежал на поле, он показал два пальца лидеру каталонского клуба Лионелю Месси.По сообщению Liverpool Echo, болельщик не был арестован. Это подтвердила и полиция.Ожидается, что к нарушителю порядка будут применены какие-то санкции в дальнейшем.Комментариев от официальных представителей "Ливерпуля" по поводу инцидента так и не последовало.