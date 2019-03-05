Роналдо: несправедливо, что только Месси хвалят после побед "Барселоны"

Бывший форвард мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роналдо считает, что болельщикам и прессе не стоит делать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси главной причиной успехов команды."Несправедливо указывать на виновников поражения. У них отличная команда и лучший игрок в мире в лице Месси. На днях я читал, что "Барселона" победила из-за Лео. Это огромная несправедливость по отношению ко всем игрокам и тренерскому штабу. "Барса" - отличная команда, с отличными футболистами и очень хорошими тренерами. Нужно быть осторожнее, когда кого-то критикуешь", - цитирует Роналдо Goal.