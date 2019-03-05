Роналдо: несправедливо, что только Месси хвалят после побед "Барселоны"

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Роналдо: несправедливо, что только Месси хвалят после побед "Барселоны"

Бывший форвард мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роналдо считает, что болельщикам и прессе не стоит делать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси главной причиной успехов команды.

"Несправедливо указывать на виновников поражения. У них отличная команда и лучший игрок в мире в лице Месси. На днях я читал, что "Барселона" победила из-за Лео. Это огромная несправедливость по отношению ко всем игрокам и тренерскому штабу. "Барса" - отличная команда, с отличными футболистами и очень хорошими тренерами. Нужно быть осторожнее, когда кого-то критикуешь", - цитирует Роналдо Goal.

"Чемпионат.сом"
Теги: Роналдо Месси Барселона Ливерпуль
Сегодня, 22:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
#1  Играл с Сашей Головнем   (Сегодня, 22:24)
  • +1
  •  (1)
online

А вот комментарий Александра Глеба, который играл в "Барселоне": Может быть, все дело в Вальверде?
Я не стал бы всех собак вешать на него. Все-таки если бы у Вальверде в распоряжении были Хави и Иньеста, ему проще работалось бы (смеется). Ту "Барсу" вообще никто не мог остановить. Сейчас состав не тот, многие к этим каталонцам уже приноровились. В принципе, футбольная философия не изменилась. Контроль мяча. Многое зависит от Месси. Если у Лео что-то не идет, то возникают проблемы...
К Месси есть претензии по ответной игре?
Ну как я могу ему что-то предъявлять (смеется). Это лучший игрок мира.
Лучший?
Да. Просто вчера не смог себя проявить в полной мере. Многое от него зависело. На мой взгляд, он почему-то действовал очень спокойно. Больше половины встречи ходил пешком... Мало взрывался. Что есть — то есть. Сами виноваты...
Регистрация: 7.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама