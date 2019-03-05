Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Новости партнеров

Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал УЕФА за выбор Баку в качестве места проведения финала Лиги Европы, где сыграют "Челси" и "Арсенал".

Его команда сыграет в финале Лиги чемпионов в Мадриде против "Тоттенхэма".

"Мадрид, возможно, это дорого. Я даже уверен, что это будет дорого. Но он, по крайней мере, не в другой части света. Финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Не знаю, что употребляют на завтрак те, кто принимает такие решения, - сказал немец на пресс-конференции. - В прошлом году мы играли в Киеве, это прекрасный город. Но маловероятно, что команда из России или этой части света могла бы пробиться в финал. Теперь Мадриду нужно готовиться, возможно, к 200 тысячам английских болельщиков. Но они знали об этом. Пройди в финал "Аякс" - было бы больше голландцев. Но Баку - я не имею понятия, как туда добраться. У меня нет никакого представления об этом. Решения о месте проведения финалов должны быть более обоснованными и ответственными. Я не знаю, как они это делают. Возможно, нужно как-то устанавливать цены (на жилье - прим.). Слышал, что номер за сто фунтов теперь стоит 2700 фунтов, это безумие", - цитирует Клоппа "Спорт-Экспресс".
Теги: Клопп Ливерпуль
Сегодня, 19:05
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(13)
#24  RenarTickle  Москва (Сегодня, 20:04)
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Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#23  hurzo  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:04)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Надо ему объяснить,что по русски его фамилия без одной последней буквы означает мерзкое насекомое
Регистрация: 23.08.2018 [жалоба]
#22  Irbis   (Сегодня, 20:00)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
ROCKER,
Ну почему он может с зеркалом побеседовать laughing
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#21  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:57)
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Neighbor,
xуеглот свиной, ты везде и всегда, на каждой ветке рыготу свою оставляешь!
Парни, не отвечайте этому уе6ку, ему кроме как здесь и общаться-то по ходу не с кем! smiley laughing


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#20  Irbis   (Сегодня, 19:54)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Neighbor,
Недочеловек опять вякгул тупость
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#19  Neighbor   (Сегодня, 19:53)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Роберто
Ты про Москву?

Про Питер. Российская столица смуглых smile


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#18  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:50)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VitL
в Баку живут азиаты. а это - европейский турнир

Раз это европейский турнир, не нужно было принимать Азербайджан в УЕФА (также как и Казахстан, Израиль, Армению и штат Джорджия). А щас поздняк метаться еврогеям. Решили хапнуть побольше, так будьте добры летать в ебеня. Пусть скажут спасибо, что Владивосток не в еврокубках.


--------------------
Будьте осторожны! Пользователь под ником Primus - педофил.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#17  coban  сегодня (Сегодня, 19:46)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Роберто
Ты про Москву?

Про Москву так- хороший город, если бы не москвичи,да?


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#16  Седой  Россия (Сегодня, 19:40)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Спишем на то, что все еще отмечает выход в финал


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#15  Роберто   (Сегодня, 19:38)
  • +6
  •  (10)

Цитата: coban
Хороший город, если бы не чурки)

Ты про Москву?
Регистрация: 24.11.2017 [жалоба]
#14  Irbis   (Сегодня, 19:32)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
VitL,
Что немешает азейрбаджанским клубам выступать в Ле и лч
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#13  VitL  Белгород (Сегодня, 19:29)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Савелий
А в Баку не люди живут?


в Баку живут азиаты. а это - европейский турнир
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#12  coban  сегодня (Сегодня, 19:28)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Хороший город, если бы не чурки)


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#11  Савелий  Россия (Сегодня, 19:23)
  • +4
  •  (8)
online

А в Баку не люди живут? Этап формулы 1 проводят и не гнушаются... Хрень какую-то сморозил Юрген... Футбол популярен везде, да и гостеприимные люди там живут... Когда ещё там получится побывать, красивый город!
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#10  Колян Безмолвный   (Сегодня, 19:20)
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Итак то то турнир не престижный да еще где то на задворках цивилизации финал!Вот что он имел ввиду!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#9  Irbis   (Сегодня, 19:20)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Neighbor,
Му..АК да турнир не столь великий как лига чемпионов но за успешное выступление там тоже бабки дают..которые очень нужны для усиления команд .но о чем я говорю Спартак такой богатый что тратит на всяких Рош по 16лямов
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#8  Neighbor   (Сегодня, 19:17)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да все верно, говночашку засунули в Двужопинск - на то и говночашка


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#7  horse72  Сибирь (Сегодня, 19:15)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Irbis
Клопа прикинь дважды смогли

Еще и Шахтер
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#6  Fint  Москва (Сегодня, 19:15)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
Правильно сказал он. Не понимаю, каким образом Азия к Еврокубку имеет отношение?
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#5  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 19:13)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вот будет ЛЧ для топ-клубов и играйте раз в десять лет на своем стадионе.
Ну а финал ЛЕ сам бог велел играть в странах, которые вообще не имеют шансов принять финал ЛЧ.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#4  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 19:13)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Клоппу стоит географию подучить и историю еврокубков!Думал что он умней...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#3  guns111  Выборг (Сегодня, 19:12)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Irbis
Клопа прикинь дважды смогли

Ну если еще Шахтер брать, то слова Клоппа выглядят полным бредом.


--------------------
Хватит качать народную нефть!
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#2  Колян Безмолвный   (Сегодня, 19:12)
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Я же говорил в Европе даже и не знает никто что Зенит или ЦСКА когда то выиграли этот второстепенный турнир!Там все внимание на ЛЧ!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  Irbis   (Сегодня, 19:06)
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Клопа прикинь дважды смогли
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
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