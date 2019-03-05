Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал УЕФА за выбор Баку в качестве места проведения финала Лиги Европы, где сыграют "Челси" и "Арсенал".
Его команда сыграет в финале Лиги чемпионов в Мадриде против "Тоттенхэма".
"Мадрид, возможно, это дорого. Я даже уверен, что это будет дорого. Но он, по крайней мере, не в другой части света. Финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Не знаю, что употребляют на завтрак те, кто принимает такие решения, - сказал немец на пресс-конференции. - В прошлом году мы играли в Киеве, это прекрасный город. Но маловероятно, что команда из России или этой части света могла бы пробиться в финал. Теперь Мадриду нужно готовиться, возможно, к 200 тысячам английских болельщиков. Но они знали об этом. Пройди в финал "Аякс" - было бы больше голландцев. Но Баку - я не имею понятия, как туда добраться. У меня нет никакого представления об этом. Решения о месте проведения финалов должны быть более обоснованными и ответственными. Я не знаю, как они это делают. Возможно, нужно как-то устанавливать цены (на жилье - прим.). Слышал, что номер за сто фунтов теперь стоит 2700 фунтов, это безумие", - цитирует Клоппа "Спорт-Экспресс".
Его команда сыграет в финале Лиги чемпионов в Мадриде против "Тоттенхэма".
"Мадрид, возможно, это дорого. Я даже уверен, что это будет дорого. Но он, по крайней мере, не в другой части света. Финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Не знаю, что употребляют на завтрак те, кто принимает такие решения, - сказал немец на пресс-конференции. - В прошлом году мы играли в Киеве, это прекрасный город. Но маловероятно, что команда из России или этой части света могла бы пробиться в финал. Теперь Мадриду нужно готовиться, возможно, к 200 тысячам английских болельщиков. Но они знали об этом. Пройди в финал "Аякс" - было бы больше голландцев. Но Баку - я не имею понятия, как туда добраться. У меня нет никакого представления об этом. Решения о месте проведения финалов должны быть более обоснованными и ответственными. Я не знаю, как они это делают. Возможно, нужно как-то устанавливать цены (на жилье - прим.). Слышал, что номер за сто фунтов теперь стоит 2700 фунтов, это безумие", - цитирует Клоппа "Спорт-Экспресс".
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