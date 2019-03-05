Хосеп Гвардиола отказал "Ювентусу" ради желания выиграть с "Сити" ЛЧ

Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Аталанта
Интер
Милан
Торино
Рома
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Фиорентина
Парма
Болонья
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 35 73
3 Аталанта 36 65
4 Интер 35 63
5 Милан 36 62
6 Торино 36 60
7 Рома 35 59
8 Лацио 36 58
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 36 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 36 40
13 Фиорентина 36 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Дженоа 36 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
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Хосеп Гвардиола отказал "Ювентусу" ради желания выиграть с "Сити" ЛЧ

Наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола мог попасть в туринский "Ювентус" этим летом, но отказался от предложения, сообщает Sunday Express.

Отмечается, что 48-летний тренер объяснил сказал своим близким и друзьям, что он хочет отработать соглашение с английским клубом до конца, так как планирует завоевать с "Сити" трофей Лиги чемпионов. Трудовой котракт испанского специалиста с "горожанами" заканчивается летом 2021 года.

На данный момент победа в Лиге чемпионов является приоритетной целью владельца "Сити" шейха Мансура.

"Газета.ру"
Теги: Гвардиола Ювентус Ливерпуль Манчестер Сити Серия А
Сегодня, 18:23
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