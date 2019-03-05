|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер
|35
|63
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Торино
|36
|60
|7
|Рома
|35
|59
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|36
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
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Хосеп Гвардиола отказал "Ювентусу" ради желания выиграть с "Сити" ЛЧ
Наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола мог попасть в туринский "Ювентус" этим летом, но отказался от предложения, сообщает Sunday Express.
Отмечается, что 48-летний тренер объяснил сказал своим близким и друзьям, что он хочет отработать соглашение с английским клубом до конца, так как планирует завоевать с "Сити" трофей Лиги чемпионов. Трудовой котракт испанского специалиста с "горожанами" заканчивается летом 2021 года.
На данный момент победа в Лиге чемпионов является приоритетной целью владельца "Сити" шейха Мансура.
"Газета.ру"
Отмечается, что 48-летний тренер объяснил сказал своим близким и друзьям, что он хочет отработать соглашение с английским клубом до конца, так как планирует завоевать с "Сити" трофей Лиги чемпионов. Трудовой котракт испанского специалиста с "горожанами" заканчивается летом 2021 года.
На данный момент победа в Лиге чемпионов является приоритетной целью владельца "Сити" шейха Мансура.
"Газета.ру"
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