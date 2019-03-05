Хосеп Гвардиола отказал "Ювентусу" ради желания выиграть с "Сити" ЛЧ

Наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола мог попасть в туринский "Ювентус" этим летом, но отказался от предложения, сообщает Sunday Express.Отмечается, что 48-летний тренер объяснил сказал своим близким и друзьям, что он хочет отработать соглашение с английским клубом до конца, так как планирует завоевать с "Сити" трофей Лиги чемпионов. Трудовой котракт испанского специалиста с "горожанами" заканчивается летом 2021 года.На данный момент победа в Лиге чемпионов является приоритетной целью владельца "Сити" шейха Мансура.