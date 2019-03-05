УЕФА изменил решение и присвоил "Ливерпулю" статус домашней команды финала ЛЧ-2019

"Ливерпуль" получил некоторое преимущество в финале Лиги чемпионов.Клуб из Мерсисайда получит в финальном матче самого престижного клубного еврокубка Европы статус хозяев, хотя изначально красные были заявлены как гостевая команда. Финал состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Соперником "Ливерпуля" будет "Тоттенхэм".УЕФА принял решение изменить статус команд исходя из соображений безопасности - в Мадриде ожидается куда больше фанатов "Ливерпуля", чем "Тоттенхэма".Статус хозяев не просто формальность. Он позволяет пользоваться домашней раздевалкой, в которой обычно готовятся к играм футболисты "Атлетико". Она гораздо комфортнее и просторнее гостевой раздевалки.