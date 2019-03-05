Следователи УЕФА потребуют отстранить "Манчестер Сити" от Лиги чемпионов как минимум на год

"Манчестер Сити" может быть отстранен от участия в еврокубках из-за финансовых нарушений.Сейчас продолжается расследование УЕФА в отношении английского клуба. По информации New York Times, следственная комиссия во главе с бывшим премьер-министром Ив Летермом уже на этой неделе представит свои выводы по этому делу. Сообщается, что палата УЕФА по финансовому контролю за клубами будет требовать отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках как минимум на год.Пока неизвестно, будет ли применена дисквалификации "Манчестер Сити" к следующему сезону или же оно вступит в силу в сезоне-2020/21 (если в итоге будет применено). Квалификационный отбор на турнир начинается уже в июне, поэтому у УЕФА может не хватить времени, чтобы вынести приговор по делу «Сити» и одновременно с этим предоставить им возможность подать апелляцию.Напомним, "Манчестер Сити" обвиняют в том, что клуб предоставил недостоверные данные по финансовой отчетности в ходе предыдущего расследования УЕФА, проведенного в 2014 году. По итогам прошлого расследования о нарушениях правил финансового фэйр-плей УЕФА оштрафовал "Сити" на 49 миллионов фунтов. Английскому клубу также сократили заявку на Лигу чемпионов и ввели ограничение на трансферные траты на два сезона. Представители «Сити» отрицают все обвинения.