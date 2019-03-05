|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:04
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение (2)
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение (2)
19:56
Черевченко: я остаюсь в "Арсенале" (1)
Черевченко: я остаюсь в "Арсенале" (1)
17:03
В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец" (1)
В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец" (1)
16:23
Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом". Защитником интересуются "Спартак" и "Локо" (10)
Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом". Защитником интересуются "Спартак" и "Локо" (10)
13:15
"Тамбов" прошел лицензирование (2)
"Тамбов" прошел лицензирование (2)
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение
Российский арбитр Анастасия Пустовойтова поделилась эмоциями в преддверии финала женской Лиги чемпионов между "Лионом" и "Барселоной".
"Если честно, до сих пор не могу в это поверить. Испытываю смесь эмоций. Это, определенно, и радость и возбуждение. Жду не дождусь матча. Уверена, когда выйду на поле с командами, пульс будет зашкаливать", - цитирует Пустовойтову пресс-служба УЕФА.
Также Анастасия Пустовойтова рассказала, что у нее нет образцов для подражания, потому что для рефери крайне важно не копировать других.
"Как арбитр ты должна быть сама собой. У меня нет каких-то образцов для подражания, но я уважаю немецкого арбитра Бибиану Штайнхаус, икону женского судейства, и бывшего чешского арбитра и офицера УЕФА по делам судейства Дагмар Дамкову, которая обладает огромным опытом и обслуживала множество важных матчей в своей карьере", - сказала Пустовойтова.
"Если честно, до сих пор не могу в это поверить. Испытываю смесь эмоций. Это, определенно, и радость и возбуждение. Жду не дождусь матча. Уверена, когда выйду на поле с командами, пульс будет зашкаливать", - цитирует Пустовойтову пресс-служба УЕФА.
Также Анастасия Пустовойтова рассказала, что у нее нет образцов для подражания, потому что для рефери крайне важно не копировать других.
"Как арбитр ты должна быть сама собой. У меня нет каких-то образцов для подражания, но я уважаю немецкого арбитра Бибиану Штайнхаус, икону женского судейства, и бывшего чешского арбитра и офицера УЕФА по делам судейства Дагмар Дамкову, которая обладает огромным опытом и обслуживала множество важных матчей в своей карьере", - сказала Пустовойтова.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.