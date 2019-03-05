20 клубов гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2019/20

"Лилль" стал 20-м клубом, гарантировавшим себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.Кроме "Лилля", в групповом этапе ЛЧ-2019/20 точно сыграют: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия" (все — Испания), "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" (все — Англия), "Ювентус", "Наполи" (оба — Италия), "Бавария", "Боруссия" Д, "РБ Лейпциг", "Байер" (все — Германия), "ПСЖ" (Франция), "Зенит" (Россия), "Бенфика" (Португалия),"Генк" (Бельгия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия).