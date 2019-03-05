Юрген Клопп поделился панами команды на финал Лиги чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что ждет от финала Лиги чемпионов.В финальном поединке подопечные Клоппа сразятся с еще одной английской командой — "Тоттенхэмом"."Предстоящий матч ничем не отличается от прошлогоднего финала с "Реалом". Не вижу разницы между этими финалами. Надо рассмотреть все слабые и сильные стороны.Легкого финала не жду, от нас требуется использовать свой опыт. План на финал — сыграть в футбол "Ливерпуля". Но реализовать его будет непросто. Как против нас, так и против "Тоттенхэма" тяжело играть при лучшей форме команд", — приводит слова Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".