"Локомотив" обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов

В матче 29-го тура чемпионата России "Локомотив" сыграл вничью с "Уралом" и обеспечил себе попадание в первую тройку и участие в Лиге чемпионов-2019/20.Если "Локомотив" финиширует на втором месте, то напрямую попадёт в групповой этап самого престижного европейского клубного турнира. Если клуб завершит сезон на третьем месте, то будет участвовать в квалификационном раунде.