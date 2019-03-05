"Локомотив" обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов

В матче 29-го тура чемпионата России "Локомотив" сыграл вничью с "Уралом" и обеспечил себе попадание в первую тройку и участие в Лиге чемпионов-2019/20.

Если "Локомотив" финиширует на втором месте, то напрямую попадёт в групповой этап самого престижного европейского клубного турнира. Если клуб завершит сезон на третьем месте, то будет участвовать в квалификационном раунде.
Теги: Локомотив
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