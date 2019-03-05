Юрген Клопп: Кейта не успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, как идет восстановление хавбека клуба Наби Кейта после полученной травмы.По словам специалиста, у Кейта наблюдается положительная динамика, но говорить об участии в финале Лиги чемпионов пока рано."Я бы сказал, что Наби опережает график, но это ничего не значит, если говорить касательно финала турнира. У него впереди ещё много работы", — заявил тренер "красных".Он также прокомментировал ситуацию со сборной Гвинеи."Я знаю об этом. Мы не будем удерживать игрока, если он может играть. Возможно, они думают иначе, но я говорю как есть. Я был бы рад, если бы Наби был готов на 100 процентов, чтобы сыграть на Кубке Африки. Но тут нужно тогда советоваться с медицинским штабом именно сборной, потому что, по моему мнению, футболист, который может играть, должен играть за свою страну. А если он не будет готов на сто процентов — он не будет играть. Сейчас ситуация выглядит позитивно, посмотрим, будут ли у него шансы", - цитирует Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".