Харри Кейн: будет несколько странно играть с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн - о финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Это несколько странно. Мы, конечно, привыкли к атмосфере премьер-лиги, но в конечном итоге в соперниках у нас просто очередной гранд, с которым надо сразиться. В этом сезоне мы уже пару раз играли с "Ливерпулем", и он оказывался сильнее. Впрочем, думаю, в последние годы мы выдали с ним ряд хороших поединков. Матч будет трудным, но мы знаем, что если сыграем в свою силу, то можем выиграть. Все знают, что "Ливерпуль" - клуб с великой историей, но, на мой взгляд, когда все решается в финале, то это всего одна встреча, 90 или 120 минут, и надо просто отдать ей все силы, по-настоящему постараться вписать себя в историю. Как клуб мы еще пять-десять лет назад не могли об этом даже мечтать, а сейчас мы здесь, имеем такую возможность, и надо ухватиться за нее обеими руками", - цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.

Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится в Мадриде 1 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.
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Официальный сайт европейского футбола
http://ru.uefa.com
Теги: Кейн Ливерпуль Тоттенхэм
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