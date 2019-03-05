Тоби Алдервейрелд: победа в финале - единственное, о чем я сейчас мечтаю

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд в интервью пресс-службе УЕФА высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"Мы усердно тренировались последние две недели, уделяя внимание всему: психологии, физической форме, тактике. Я играл в финале Лиги чемпионов, это топ-матч, но готовиться к нему надо в привычной манере. Иначе сойдешь с ума. Усердная работа - вот все, что ты можешь делать. Победа в финале - единственное, о чем я сейчас мечтаю. Мы делаем все, что в наших силах. Мы уверены, что если день для нас выдастся хорошим, и мы покажем тот же настрой, что по ходу всего розыгрыша, то способны победить. У нас лишь одна цель - победа. Конечно, чтобы одолеть "Ливерпуль", надо будет показать свою образцовую игру, но мы уверены, что нам это по силам", - цитирует бельгийца официальный сайт УЕФА.
Теги: Алдервейрелд Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 10:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама