Тоби Алдервейрелд: победа в финале - единственное, о чем я сейчас мечтаю

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд в интервью пресс-службе УЕФА высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем"."Мы усердно тренировались последние две недели, уделяя внимание всему: психологии, физической форме, тактике. Я играл в финале Лиги чемпионов, это топ-матч, но готовиться к нему надо в привычной манере. Иначе сойдешь с ума. Усердная работа - вот все, что ты можешь делать. Победа в финале - единственное, о чем я сейчас мечтаю. Мы делаем все, что в наших силах. Мы уверены, что если день для нас выдастся хорошим, и мы покажем тот же настрой, что по ходу всего розыгрыша, то способны победить. У нас лишь одна цель - победа. Конечно, чтобы одолеть "Ливерпуль", надо будет показать свою образцовую игру, но мы уверены, что нам это по силам", - цитирует бельгийца официальный сайт УЕФА.