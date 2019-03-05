"Лион" благодаря победе "Челси" в Лиге Европы в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов

"Челси" в финале Лиги Европы в Баку одержал победу над "Арсеналом" со счетом 4:1.Победа "аристократов" позволила "Лиону" попасть в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне. Французский клуб в минувшем сезоне занял третье место в чемпионате и должен был начинать с третьего отборочного раунда, но по регламенту теперь сыграет сразу в группе. Вместе "Лиона" в третьем раунде квалификации сыграет турецкий "Истанбул".