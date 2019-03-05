Андрей Червиченко: полуфиналы Лиги чемпионов были подозрительными. Финал тоже может оказаться спектаклем
Бывший президент футбольных клубов "Спартак" и "Химки" Андрей Червиченко сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".
"Предпочтительнее выглядит "Ливерпуль", без Салаха смог обыграть "Барселону". Но больно уж результаты полуфинальных матчей странные были. Не склонен верить теориям заговоров, но настолько были непредсказуемые полуфиналы, что в финале может случиться все что угодно. По логике "Ливерпуль" должен победить, потому что они объективно сильнее. Но не удивлюсь, если, ведя в один или два мяча, команда Клоппа умудрится проиграть. Потому что полуфиналы больше были похожи на какой-то заранее срежиссированный спектакль. История может продолжиться и в финале.
Английский футбол — атакующий, там много бьют, бегают, поэтому думаю, что матч будет результативным. Вряд ли команды будут играть от обороны, все-таки залог их успеха — в атаке, поэтому будет интересно", - цитирует Червиченко Sport24.ru.
"Предпочтительнее выглядит "Ливерпуль", без Салаха смог обыграть "Барселону". Но больно уж результаты полуфинальных матчей странные были. Не склонен верить теориям заговоров, но настолько были непредсказуемые полуфиналы, что в финале может случиться все что угодно. По логике "Ливерпуль" должен победить, потому что они объективно сильнее. Но не удивлюсь, если, ведя в один или два мяча, команда Клоппа умудрится проиграть. Потому что полуфиналы больше были похожи на какой-то заранее срежиссированный спектакль. История может продолжиться и в финале.
Английский футбол — атакующий, там много бьют, бегают, поэтому думаю, что матч будет результативным. Вряд ли команды будут играть от обороны, все-таки залог их успеха — в атаке, поэтому будет интересно", - цитирует Червиченко Sport24.ru.