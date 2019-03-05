Юго Льорис: лучший образец нашей сплоченности мы продемонстрировали в Амстердаме

Вратарь "Тоттенхэма" Юго Льорис поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"Для меня большая честь быть в этой успешной команде. Победа на чемпионате мира со сборной была огромным достижением, но это было бы невозможным без помощи партнеров по команде. То же самое можно сказать о финале Лиги чемпионов. Самое сложное - впереди. Ключевую роль сыграют детали, любая мелочь, которая может повернуть игру в твою пользу. Я думаю, что мы готовы психологически и физически показать завтра свой лучший уровень.

Лучший образец нашей сплоченности мы продемонстрировали в Амстердаме. Для каждого из нас этот момент стал одним из лучших за все время в "Тоттенхэме". Конечно, хотим, чтобы и завтра после финального свистка было не менее радостно. Как профессиональный спортсмен я считаю, что важно чувствовать радость от своей работы", - сказал Льорис.
Теги: Льорис Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 22:16
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