Маурисио Почеттино: попасть в финал Лиги чемпионов - это самое важное и самое сложное

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от финального матча Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом".

"Конечно, мы все хотим победить. Попасть в финал Лиги чемпионов - это самое важное и самое сложное.

Сейчас удивительно переноситься в мыслях на десять месяцев назад, когда мы начинали предсезонку. Десять месяцев я здесь. Что касается Юргена, то он очень успешный тренер. Я очень его уважаю. Он всегда счастлив, всегда полон оптимизма. Это хороший пример для всех. Клопп уже в третий раз будет в финале. Самое трудное - попасть туда. Он фантастический тренер. Третий финал Лиги чемпионов - это настоящее достижение, поздравляю его. Что бы ни случилось, он всегда будет одним из лучших тренеров.

В футболе на результат большое влияние оказывает постоянный анализ ситуации. С начала сезона команда сильно прибавила. Это показывает, что в футболе если ты веришь, то всегда к чему-то придешь.

Для нас самое главное чувствовать себя завтра свободно. Играть так, как мы делали это в юности, детьми, когда нам было семь-восемь-девять лет и мы чувствовали себя абсолютно свободными. Главное - не думать о том, что вот на тебя сейчас смотрит миллион человек. К товарищескому матчу невозможно готовиться так, как к финалу Лиги чемпионов. Настрой и концентрация совершенно разные. Главное - стараться придерживаться своих стандартов и стараться стать примером для будущих поколений", - цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.
Теги: Почеттино Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 23:03
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