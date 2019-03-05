Маурисио Почеттино: выйдет ли Кейн в стартовом составе? Примем лучшее решение, чтобы победить

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино на пресс-конференции в преддверии финального матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" не стал говорить о том, появится ли в стартовом составе нападающий Харри Кейн, который из-за травмы не играл с 9 апреля апреля.

"У нас одна тренировка, а затем мы примем решение. Принимать решение завтра будет непросто, но это было трудно в последней нашей игре, в полуфинале, в 1/4 финала, в 1/8 финала. В каждом матче необходимо принимать решение. Завтра будет еще одно решение. У нас есть вся информация, мы знаем каждую мелочь, и примем лучшее решение, чтобы победить.

Так больно, когда в таких матчах можно поставить в стартовый состав только 11 футболистов. Это самая болезненная ситуация", - цитирует Почеттино Evening Standard.

Sport24.ru
Теги: Почеттино Кейн Ливерпуль Тоттенхэм
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