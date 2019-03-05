Андрей Аршавин: у "Тоттенхэма" очень маленькие шансы на победу в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"."Кто отпразднует победу в Мадриде? Болельщики "Ливерпуля". Потому что команда Юргена Клоппа победит в финале Лиги чемпионов. Шансы "Тоттенхэма"? Очень маленькие. То, что сделал "Ливерпуль" в полуфинале, должно воздасться. Думаю, "Ливерпуль" будет больше владеть мячом и первым забьет", - сказал Аршавин в инстаграм-сторис.