Андрей Аршавин: у "Тоттенхэма" очень маленькие шансы на победу в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".

"Кто отпразднует победу в Мадриде? Болельщики "Ливерпуля". Потому что команда Юргена Клоппа победит в финале Лиги чемпионов. Шансы "Тоттенхэма"? Очень маленькие. То, что сделал "Ливерпуль" в полуфинале, должно воздасться. Думаю, "Ливерпуль" будет больше владеть мячом и первым забьет", - сказал Аршавин в инстаграм-сторис.

Sport24.ru
Теги: Аршавин Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 03:08
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