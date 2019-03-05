Полузащитник "Тоттенхэма": финал Лиги чемпионов значит для нас все

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"Это значит для нас все. В течение этих пяти лет, что здесь с нами работает нынешний тренер, состав команды остается достаточно стабильным. Мы вместе пережили эти годы и заслужили то, что сейчас с нами происходит. Заслужили эту игру. Сейчас важно быть максимально готовыми к матчу, забыть обо всех возможных проблемах, оставаться преданными своему делу. А главное – поддерживать друг друга, оставаться сплоченным коллективом и всем вместе постараться выиграть", - цитирует Дайера официальный сайт УЕФА.
Теги: Дайер Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 10:03
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