Пепе Рейна: Клопп никогда не сдается

Голкипер "Милана" Пепе Рейна рассказал о своих ожиданиях от финального матча Лиги чемпионов.Решающая встреча между двумя английскими клубами "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" пройдет 1 июня в 22:00 по московскому времени.По словам вратаря итальянской команды, он надеется на то, что "Ливерпуль" сможет снова выиграть в финале турнира. На счету мерсисайдцев 5 побед в ЛЧ."Ливерпуль" привык играть в финале, так что он давно доказал, что заслуживает оказаться там снова. Надеюсь, ребята покажут отличный футбол и смогут выиграть. Юрген Клопп — очень упрямый тренер, он никогда не сдается. И его команды такие же", - сказал Пепе.Он также добавил, что ждет от соперников "красных" новой тактики в игре."Тоттенхэм" - команда с универсальной, часто меняющейся системой игры. "Ливерпуль" же, напротив, не станет менять свою философию. Цель будет состоять в том, чтобы проявить инициативу и не отдавать нити игры сопернику", - цитирует голкипера "Милана" Football Italia.