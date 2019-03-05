Пепе Рейна: Клопп никогда не сдается

Голкипер "Милана" Пепе Рейна рассказал о своих ожиданиях от финального матча Лиги чемпионов.

Решающая встреча между двумя английскими клубами "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" пройдет 1 июня в 22:00 по московскому времени.

По словам вратаря итальянской команды, он надеется на то, что "Ливерпуль" сможет снова выиграть в финале турнира. На счету мерсисайдцев 5 побед в ЛЧ.

"Ливерпуль" привык играть в финале, так что он давно доказал, что заслуживает оказаться там снова. Надеюсь, ребята покажут отличный футбол и смогут выиграть. Юрген Клопп — очень упрямый тренер, он никогда не сдается. И его команды такие же", - сказал Пепе.

Он также добавил, что ждет от соперников "красных" новой тактики в игре.

"Тоттенхэм" - команда с универсальной, часто меняющейся системой игры. "Ливерпуль" же, напротив, не станет менять свою философию. Цель будет состоять в том, чтобы проявить инициативу и не отдавать нити игры сопернику", - цитирует голкипера "Милана" Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Рейна Клопп Ливерпуль Тоттенхэм
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