Юрген Клопп выиграл первый трофей с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финальном матче Лиги чемпионов (2:0).

Для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа это первый трофей с клубом.

В 2017 году он выводил команду в финал Лиги Европы, где "Ливерпуль" проиграл "Севилье", в 2018 году "красные" уступили в финале Лиги чемпионов "Реалу".
Теги: Клопп Ливерпуль
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