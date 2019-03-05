Юрген Клопп выиграл первый трофей с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финальном матче Лиги чемпионов (2:0).Для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа это первый трофей с клубом.В 2017 году он выводил команду в финал Лиги Европы, где "Ливерпуль" проиграл "Севилье", в 2018 году "красные" уступили в финале Лиги чемпионов "Реалу".