Гари Линекер: заслуженная награда "Ливерпулю" за выдающийся сезон

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поделился комментариями о финальном матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0:2).

"Гол Ориги принес победу в Лиге чемпионов. Не самая захватывающая игра "Ливерпуля", но заслуженная награда за действительно выдающийся сезон. Поздравляю", - написал Линекер.

Теги: Линекер Ливерпуль Тоттенхэм
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