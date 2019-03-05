Гари Линекер: заслуженная награда "Ливерпулю" за выдающийся сезон

The goal that won a Champions League. Not @LFC’s most exhilarating performance but a meritorious award for a truly outstanding season. Congratulations. pic.twitter.com/iELgmPrU9Y — Gary Lineker (@GaryLineker) June 1, 2019

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поделился комментариями о финальном матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0:2)."Гол Ориги принес победу в Лиге чемпионов. Не самая захватывающая игра "Ливерпуля", но заслуженная награда за действительно выдающийся сезон. Поздравляю", - написал Линекер.