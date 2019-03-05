Мохамед Салах: дойти до такого уровня - это что-то невероятное для меня

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах в интервью BT Sport прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов.

"Все сейчас счастливы. Рад, что сыграл во втором кряду финале и провел наконец-то 90 минут. Все отлично сделали свою работу, никто не тянул на себя одеяло, вся команда сыграла просто фантастически. Я многим пожертвовал, когда уехал из своей деревни в Каир. Дойти до такого уровня - это что-то невероятное для меня", - сказал Салах.
Теги: Салах Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 01:23
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